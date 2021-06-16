Aşı randevusu için gelenler bir saat bekletildikten sonra evlerine yollandı

İstanbul'da Üsküdar Devlet Hastanesi'nde gece saatleri için aşı randevusu almış olan yurttaşlar "aşı stoğu olmadığı" için aşı olamadan geri döndüler.

Yaklaşık bir saat hastane bahçesinde bekleyen yurttaşlara sonunda aşı teslimatının olmadığı aktarılırken "sabah gelmeleri" söylendi, ancak yurttaşlar akşam saatlerine randevu almalarının nedeninin çalışma saatleri olduğunu belirterek durumdan şikâyetçi oldu.

Alanda bulunan bir gönüllü soL muhabirinin bildirdiğine göre, şikayetçi olan yurttaşlara Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne gidebilecekleri, orada aşı stoğunun bununduğu söylendi.