Asi Nehri'nde yaşanan toplu balık ölümleri hakkında inceleme

Asi Nehri'nin Hatay'ın Samandağ ilçesinden geçen bölümünde toplu balık ölümleri görüldü.

DHA'nın haberine göre, yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, nehirden ve ölü balıklardan incelenmek üzere numune aldı.

Konuya dair açıklamada bulunan Tekebaşı Su Ürünleri Kooperatifi yetkilisi Erkan Sağlamtaş, söz konusu olayın her sene yaşanmaya başlandığı belirterek, Asi Nehri'nin her sene daha da kirlenmeye başladığını aktardı.

Sağlamtaş'ın konuşması şöyle:

"Kimyasallar da aşırı derecede birikiyor ve yaza doğru suyun durgunlaşmasıyla beraber dibe çöküyor. Normalde, sonbaharın başlangıcında yani yağmurların başladığı tarihlerde Asi Nehrinin akması gerekirken, tutulan sular vaktinden önce bırakıldığı için ve bahsettiğim gibi kimyasalların aşırı derecede birikmesinden dolayı ve akıntıyla beraber suyun bulanması sonucu balıklar ölüyor, kimyasal zehirlenmeye maruz kalıyorlar. Şu an Asi Nehri, kaderine terk edilmiş."