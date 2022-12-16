Asgari ücrette üçüncü toplantı tarihi belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı 7 Aralık'ta, ikinci toplantısı ise 14 Aralık'ta yapılmıştı.

Komisyon ilk toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret anketini taraflarla paylaşmıştı.

Komisyonun ikinci toplantısında Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak yaklaşık 2,5 saat süren görüşmede herhangi bir rakam konuşulmadığını söyledi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç da ''Nihai rakam için yeniden toplanacağız'' demişti.

Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin üçüncü toplantının tarihi 20 Aralık 2022 olarak belirlendi.