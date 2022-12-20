Asgari ücrette son toplantı öncesi 'yüzde 54 zam' iddiası

Milyonların beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı bugün yapılacak. Son toplantı öncesi masadaki zam oranları da netleşmeye başladı.

Masada 3 senaryo olduğu söylenirken, ilk senaryoya göre asgari ücret, yüzde 46'lık zam yapılarak 8 bin TL olarak belirlenebilir. İkinci senaryoda ise yüzde 50'lik zam oranıyla asgari ücretin 8 bin 250 TL olması bekleniyor. Son senaryoda ise yüzde 54'lük zamla asgari ücretin 8 bin 500 TL olarak belirlenebileceği iddia ediliyor.

Saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanacak toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Toplantıdan sonra bir uzlaşmaya varacağımızı daha önce dile getirdim. Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz" ifadelerini kullanmıştı.