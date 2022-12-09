Asgari ücrette ilk kez bu kadar net konuştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu ile ilgili TBMM’de bazı açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret beklentisi ile ilgili konuşan Bilgin, “Asgari ücrette ortalama kamuoyunun beklentisi 8 bin lira üzerinde çıktı. Asgari ücretlilerin beklentisi 7600 TL. Büyükşehirlerde bu rakamlar daha yüksek. Asgari ücrette çeşitli rakamlar var. Komsiyon çalışmaları sürüyor. Asgari ücretli çalışanların toplamı yüzde 38 civarında. Asgari ücret düzenlemesi sadece asgari ücretlileri ilgilendiren bir durum değildir” dedi.