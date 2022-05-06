Asgari ücretlinin alım gücü 3 bin 229 liraya geriledi

Enflasyon rakamlarının Nisan ayı sonuçlarına göre asgari ücretle yaşayan bir kişinin alım gücünde büyük bir gerileme yaşandı.

Ocak ayına girerken asgari ücrete yüzde 50,5 zam yapılmış ve asgari ücret net 4 bin 253 liraya çıkmıştı. Ancak son yaşanan zamlar ve artan enflasyon sonucunda asgari ücretin bugün alım gücü yüzde 31,71'lik TÜİK enflasyonuyla 3 bin 229 liraya gerilemiş oldu. Ocak ayından bu yana asgari ücretteki erime 1024 liraya dayandı.

ENAG'ın hesaplamalarına göre ise son dönem enflasyonun etkileri sonrası asgari ücretli bir kişinin alım gücü Ocak ayından bu yana 2 bin 871 liraya düştü. Yani güncel enflasyon rakamlarına göre bir asgari ücretlinin maaşı 1382 lira eridi.