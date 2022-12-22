Asgari ücretin açıklanacağı saat belli oldu

20 Aralık’ta yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısından sonra Türk-İş heyeti "9 bin liranın altındaki bir rakama imza atmayız" demiş, gözler heyetin diğer taraflarına çevrilmişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün yaptığı konuşmada asgari ücreti açıklayacağını duyurmuştu. Erdoğan dün akşam saat 21.50 civarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i asgari ücret gündemiyle kabul etti.

Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre Erdoğan'ın bugün saat 12.00 civarında 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret rakamını açıklayacağı belirtildi.