Asgari ücrete 'üçüncü zam' iddiasına yanıt

Asgari ücrete Temmuz’da yapılan ikinci zammın ardından enflasyonun yüzde 80’i aşmasıyla üçüncü kez zam iddiaları gündeme gelmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Erdoğan'la bakanların bir araya geldiği toplantı sonrası asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı. Bakan Bilgin, "zam konusunun şu anda gündemlerinde olmadığını ancak Aralık ayında tekrar masaya yatırılacağını" duyurdu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da yurttaşlardan "sabır ve destek beklediğini" belirterek, "Yılbaşında inşallah bu tabloyu yeniden değerlendirecek, gerekeni yapacağız" demişti.