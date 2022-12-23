Asgari ücret zammından sonra öğretmenler sokağa çıkıyor

Toplu sözleşme gereği memurlar ocakta yüzde 8 zam alacak. Buna yüzde 7,04'lük enflasyon farkı eklendiğinde bu rakam yüzde 15,04'e ulaştı.

TÜFE artışı kadar zam alan işçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da kasım sonu itibariyle yüzde 14, 04 oldu.

Ancak kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek.

Eğitim İş Başkanı Kadem Özbay, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı ve 3 Ocak'ta alanlara ineceklerini ifade etti.

Kadem Özbay paylaşımında, "Uyarıyoruz. Eğitim-İş, insanca yaşayacak bir ücret ve vergide adalet talebiyle, açlık sınırında ücrete mahkum ettiğiniz tüm eğitim emekçilerinin hakları için, 3 Ocak'ta alanlarda olacak. Geleceğin mimarlarını yoksulluğa mahkum edenlerin geleceğimizden çalmasına izin vermeyeceğiz" diye yazdı.