Asgari ücret yorumu: 'AKP'nin seçim öncesine ilişkin B planı var'

Habertürk yazarı Kübra Par açıklanan asgari ücrete ilişkin bir değerlendirme yazısı yazdı. Par AKP'nin bir B planı olduğunu öne sürdü.

Par'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Dün yeni asgari ücret açıklandı. Öyle bir seviyede tutuldu ki ne büyük bir hayal kırıklığı yarattı ne de büyük bir sevince neden oldu. Anladığımız kadarıyla iktidar bir kâr zarar hesabı yaptı.

9-10 bin lira düzeyinde belirlenseydi seçim öncesi havayı kendi lehlerine çevirmesi muhtemeldi. Fakat bunun yaratacağı iki somut tehlike vardı. Baz etkisiyle düşme trendine giren enflasyonu tetikleyip tekrar yükseltebilirdi. İşverene maliyeti artacağı için işten çıkarmalar başlayabilirdi.

Bu iki riske karşı 8500 lira tercih edildi. Peki yeni asgari ücret seçim yolunda iktidara avantaj sağlar mı?

Anadolu’da yaşayan seçmen için belli bir rahatlama sağlasa da büyükşehirlerde memnuniyet yaratması zor. Bunu görmemeleri mümkün değil. Seçim öncesine dair bir B planları var."