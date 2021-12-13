Asgari ücret toplantılarıyla ilgili kritik karar: Ertelendi mi?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret toplantısına ilişkin Habertürk'teki Para Gündem programında Ebru Baki 'görüşmelerin bugün yapılmayabileceğine dair bir bilgi geldi' dedi.

'Asgari ücret görüşmeleri yarına kalabilirmiş'

Baki, "Asgari ücrette toplantı bugün dedik ama yarına da kalabilirmiş. Öyle bir durum söz konusu. Belki verilecek destekler konusunda bir plan görmek istiyor olabilir işveren kesimi. O çünkü net değil. Gelir vergisi, belki diğer vergilerde bir indirim söz konusu olur. Ancak öyle çünkü bu rakamlara ulaşılabilir diye tahmin ediyorum işveren açısından. Yarına kalabilir ama tabii bayram havası estirecek rakam nedir onu bilmiyorum." dedi.