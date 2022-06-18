İşçi Avukatlar Merkezi, "Asgari ücret tarifesinde işçi avukatın adı yok" başlıklı bir açıklama yaptı.

"Baro seçimleri gelip çattığında hiçbir grubun dilinden düşürmediği genç/işçi avukatların sorunları iş somut adım atmaya geldiğinde tamamen görmezden gelinmektedir. Tavsiye ücretlerde herhangi bir artış açıklanmadığı gibi her gün bir meslektaşımızın intihar haberini alarak hayat pahalılığıyla tek başımıza mücadele etmemiz bekleniyor" denilen açıklamada, "Bu hakları kendimiz alacağız. Yaşanılabilir ücret hakkımız için tek başına değil, hep birlikte mücadele etmek için tüm işçi avukatları İşçi Avukatlar Merkezi’nde bir araya gelmeye çağırıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

"2022 yılı için Tavsiye Niteliğinde Avukatlık Asgari Ücret Tarifeleri, Aralık ayında, her gün yenisi eklenen doğalgaz ve elektrik zamlarının, artan fiyatların konuşulduğu bir dönemde açıklanmıştı. “Avukatın yanında çalışan Avukatlar” veya benzeri başlıklarla işçi avukat ücretlerine dair de bir ücret tavsiyesinde bulunulmuştu, bu rakamı İstanbul Barosu 5.792,00 TL, Ankara Barosu 6.000,00 TL, İzmir Barosu ise 7.976,00 TL olarak açıklamıştı. Bu rakamların neye dayanılarak belirlendiği ise belirsizdir.

İşçi avukatlar olarak bizler ise, açıklandığı gün dahi yoksulluk sınırının yarısına ulaşamayan ve İzmir Barosu dışında açlık sınırının da altında belirlenmiş olan bu ücretlerin oldukça altında maaşlarla, uzun saatler çalışmaktayız. Asgari ücret üzerinden sigorta primimizi yatıran, fazla mesai ücreti ödememeyi kural haline getiren patron avukatlar ise kârına kâr katıyor.

77 baronun imzasıyla 31.05.2022 tarihinde “Avukatlık Asgari Ücret Tarifelerinin ve CMK Ücret Tarifelerinin Güncellenmesine İlişkin” başlıklı bir açıklama yayınlanmış olup Adalet Bakanlığı’ndan %45 oranında artış talep edilmiştir. 13.06.2022 tarihinde Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanan 2022/46 numaralı duyuru ile “2022 yılı başından itibaren beklenmedik şekilde oluşan mali tablonun arasındaki uçurumun meslektaşlarımıza mağduriyet yaşattığını belirterek” Mayıs ayı TÜFE yıllık değişim oranı (%73,50) üzerinden güncelleme talep edilmiş ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi bu oranda artırılarak Bakanlığa gönderilmiştir. Duyuru ekinde gönderilen tarifenin 2023 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gireceği tarihe kadar uygulanacağı belirtilmiştir.

İşçi avukatların ücretleri konusunda ise yine aynı suskunluk sürmektedir. Baro seçimleri gelip çattığında hiçbir grubun dilinden düşürmediği genç/işçi avukatların sorunları iş somut adım atmaya geldiğinde tamamen görmezden gelinmektedir. Tavsiye ücretlerde herhangi bir artış açıklanmadığı gibi her gün bir meslektaşımızın intihar haberini alarak hayat pahalılığıyla tek başımıza mücadele etmemiz bekleniyor. Baroların hukuk bürolarındaki çalışma koşullarımıza dair herhangi bir denetleme veya yaptırım girişimi olmadığını biliyoruz. Bu hakları kendimiz alacağız. Yaşanılabilir ücret hakkımız için tek başına değil, hep birlikte mücadele etmek için tüm işçi avukatları İşçi Avukatlar Merkezi’nde bir araya gelmeye çağırıyoruz.

İŞÇİ AVUKATLAR MERKEZİ"