Asgari ücret açlık sınırını geride bırakırken Koç Holding 4 ayda 152 milyar TL kazandı

Asgari ücret açlık sınırını geride bırakırken, Koç Holding 2022 yılının ilk çeyreğinde milyarlarca TL gelir elde etti.

Koç Holding, 2022 yılının ilk dört ayında konsolide bazda toplam 152,1 milyar TL gelir elde etti.

2022 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Pandemi ile mücadelede iki yılı geride bıraktığımız bu dönemde, salgının etkilerinin azaldığını görmek bizlere umut veriyor. Diğer yandan Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu küresel ölçekli değişimleri yakından takip ediyoruz" dedi.