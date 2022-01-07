Aselsan, AKP'li yöneticinin şirketinden 9 bin saat aldı

ASELSAN, Türkiye’nin savunma sanayisi alanındaki en önemli teknoloji şirketlerin başında geliyor. Yaklaşık 9 bin personeli olan ASELSAN yeni yıl hediyesi olarak saat verdi. Personele hediye olarak verilen saatler Ay saat firmasından satın alındı. AY Saat firması AKP Gençlik Kolları MKYK üyesi Cemal Oğuz Kılıç’a ait olduğu öğrenilirken, şirket patronu Kılıç’ın babasının da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma metinlerini de yazan baba Kılıç aynı zamanda Basın İlan Kurumu’nda üye olarak da görev yapıyor. ASELSAN’ın milyonlarca liraya mal olan hediye saatler için ihale açtığına ilişkin kayıt bulunamadı.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre Ay Saat A.Ş’nin yüzde 100 pay sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı olan AKP Gençlik Kolları MKYK Üyesi Cemal Oğuz Kılıç, 1995 Ankara doğumlu. Kılıç, 2018’de şirketi kurdu. Şirket kuyumculuk, matbaacılık, inşaat, enerji, deri ve ahşap mobilya alanlarında da faaliyet gösteriyor.

‘İhaleye üç firma katıldı'

Süzer haberinde, Kılıç’ın siyasi hayatına 2014 yılında AKP Ankara İl Gençlik Kolları üniversiteler biriminde üniversite başkanı olarak başladığını vurguladı.

Kılıç, 2018 yılında AKP Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Geçen yıl Mart ayında da AKP Gençlik Kolları MKYK üyeliğine seçildi. Kamuda birçok kuruma da duvar saati ve benzeri işler yapan şirket, kişiye özel tasarımlar da yapıyor. Şirketin internet sitesinde, saatlerin fiyatının değil hediye değerinin önemine işaret edilerek, saat için “Hediyenin zaman gibi en kıymetli hazineyi hatırlatıyor olması, kurum imajını da güçlendirir” deniliyor. ASELSAN kaynakları ise, yeni yıl hediyesi için açılan ihaleye 3 firmanın katıldığını belirterek, ayrıcalıklı bir işlem yapılmadığını belirtti. İhalede, teklif veren firmanın “özellikleri ve bağlantılarına değil satın alınacak ürünün niteliği, kalitesi ve yerli malı olmasına” bakıldığını bildirdi.

