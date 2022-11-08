Asansörde kadına şiddet uygulayan erkeğe 16 yıla kadar hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı T.K.’ya şiddet uygulayan Gökhan B. hakkında iddianame hazırlandı.

DHA'nın haberine göre olay günü T.K'nın, şüpheli Gökhan B.'yi görmeye gittiği anlatıldı. İddianamede, T.K.'yı eve şüphelinin arkadaşının aldığı belirtildi. Şüphelinin daha sonra olay yerine geldiği ve T.K.'nın evden gitmesini istediğini fakat, kadının bunu kabul etmediği kaydedildi.

T.K.'nın evden ayrılmaması üzerine şüpheli Gökhan Gökhan B.'nin, sürükleyerek evden çıkarmaya çalıştığı aktarılan iddianamede, şüpheli tarafından T.K.'nın zorla asansöre bindirildiği, fiziksel şiddet görüldüğü kaydedildi.

Olay sonrası alınan Adli Tıp raporuna göre T.K.'nın meydana gelen yaralanmanın basit tıbbı müdahale ile giderilecek durumda olduğu aktarıldı.

İddianamede, şüpheli Gökhan B. hakkında "canavarca hisle yaralama" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis istemi ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 4 yıldan 14 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

Gökhan B. iki suçtan toplamda 5 yıldan 16 yıla kadar cezalandırılması istendi.