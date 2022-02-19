Asansörde cinsel saldırıya 7 yıl hapis

İstanbul Esenyurt’ta 11 Aralık 2021’de yabancı uyruklu 17 yaşındaki A.A. gece saatlerinde Özbekistan uyruklu U.K.N.’yi (35) takibe aldı. U.K.N.’nin arkasından asansöre binen A.A. asansörün kamerasının açısını bozduktan sonra U.K.N.’ye cinsel saldırıda bulundu.
Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede A.A.’nın "nitelikli cinsel saldırı" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.
Bakırköy 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde olaya ilişkin görülen ilk duruşmada tutuklu A.A. yaptığı savunmasında “Ben şeytana uydum. Affımı istiyorum” dedi.
Mahkeme A.A.’nın "nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 7 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. (İHA)