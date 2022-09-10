Asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Yunus Emre Mahallesi 7019 Caddesi Hascan Sokak'taki bir apartmanın inşaatında yaşanan olaya göre, Gazi Bütün (27) adlı işçi 9 katlı binanın 7. katında çalıştığı sırada asansör boşluğuna düştü.

İşçinin metrelerce yüksekten beton zemine düştüğünü gören mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Bütün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Bütün'ün cesedi olay yerindeki savcılık ve polis incelemesi sonrası otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)