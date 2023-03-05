Artvin'de çığ düşmesi sonucu yaralanan dağcılar bölgeden tahliye edildi

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yaylalar köyünün Olgunlar Mahallesi mevkisinde, doğa yürüyüşü sırasında çığ altında kalarak yaşamını yitiren dağcıların cesetleri ile yaralıların bölgeden tahliyesi için Artvin İl Afet Acil Durum Müdürlüğünün koordinesinde yaklaşık 10 saatlik çalışma yürütüldü.

Tahliye için gönderilen helikopter olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgeye iniş yapamadı. Durum üzerine kara yoluyla bölgeye ulaşan Artvin Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Rize ve Erzurum Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile Yusufeli Dağcılık Kulübü üyeleri, yaralı ve cenazelerin tahliyesi için çalışma başlattı.

Yaralı dağcılar ile olayda yaşamını yitiren Mustafa Tekin ve Necmi Can Öztoprak'ın cesetleri çığın düştüğü bölgeden kızaklarla köy merkezine indirildi.

Yaralılardan ikisi ayakta tedavi edilirken Batuhan Gündoğdu, ambulansla Yusufeli Devlet Hastanesine götürüldü. (AA)