Arsuz Belediye Başkanı: Satın alacak çadır bulamıyoruz, devletin bu sorunu çözmesi gerekiyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın yıkıma uğrayan ilçelerinden Arsuz, kentte önceki akşam peş peşe meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremlerle bir kez daha sarsıldı.

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, deprem felaketinin ardından büyük yıkıma uğrayan ilçenin son durumuyla ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Satın alacak çadır bulamadıklarını vurgulayan Başkan Güven, "Mutlaka devletin destek olup bu çadır sorununu çözmesi gerekiyor. Kaymakamlıklara da belirli oranda çadır geliyor. Ama kesinlikle yeterli değil" dedi. Son depremlerle birlikte ilçede çadır talebinin 10 kat arttığını belirten Başkan Güven, şunları söyledi:

'Satın alacak çadır yok'

“İlçemizde yıkılacak ve hasar gören binaların olması sebebiyle dışarda kalan çok fazla vatandaşımız var. Bu da özellikle barınma ve yemek ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Buradaki vatandaşların depremzede olmasının yanında çeşitli ilçe ve illerden, özellikle İskenderun, Antakya, Antep, Maraş gibi yerlerden buraya yazlıklarına gelen vatandaşlarımızın olması ve beraberinde akrabalarını da getirmesiyle ilçe nüfusumuz neredeyse 2 kat arttı. Bu da ilçenin sorunlarının da sıkıntılarının da 2 kat artması demektir. 6,4 şiddetindeki depreme kadar müstakil evlerine giren vatandaşlarımız da depremden sonra çadır talebinde bulunmaya başladı. Her ne kadar çadır kentlere yönlendirsek de nüfusun fazla olması çadır ihtiyacının inanılmaz şekilde fazlalaşmasına neden oldu. Çok özel durumlarda (evi yıkılan, engelli, yaşlı ve yatalak üyesi olan ya da ağır kronik rahatsızlığı olan koşullarda) temin edebildiğimiz ölçüde çadırı ulaştırmaya çalışıyoruz. Ama belediyemizin çadır temini konusunda sıkıntılar yaşaması ve satın alacak çadırın da bulunmaması nedeniyle hem biz hem de vatandaşlarımız zorda kalıyoruz.

'Devletin çadır sorununu çözmesi gerekiyor'

Mutlaka devletin destek olup bu çadır sorununu çözmesi gerekiyor. Kaymakamlıklara da belirli oranda çadır geliyor. Ama kesinlikle yeterli değil. Çünkü ilçemiz çok dağınık bir yerleşim yerine sahip. Biz belirli alanlarda kurduğumuz çadır alanlarına yönlendiriyoruz, ancak vatandaşlarımız bunu ret ederek evlerinin yanına çadır isteklerinde bulundukları için bu durum daha da zorlaşıyor. Herkes bu durumda haklı olarak kendi bahçesinden ya da hayvanlarının beslenmesi yönünden evinin yanına çadır kurmak istiyor. Ama maalesef biz bu isteklerin tamamını yerine getiremiyoruz." (ANKA)