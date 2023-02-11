Arnavutluk'ta Türkiye ile dayanışma göstergesi olarak 13 Şubat günü ulusal yas ilan edildi

Tiran, Maraş merkezli depremlerin ardından 13 Şubat Pazartesi gününün ulusal yas ilan etmeye karar verdi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, yas kararını sosyal medyada duyurdu.

Rama, "Arnavutluk hükümeti, Türkiye-Suriye sınırında meydana gelen büyük depremin kurbanları için acı ve duanın yanı sıra bir süre önce benzer bir felaket Arnavutluk'u vurduğunda yanımızda olan dostumuz Türkiye ile birlikte bir dayanışma işareti olarak 13 Şubat Pazartesi gününün ulusal yas günü olmasına karar verdi." dedi.

Rama, yas kapsamında bayrakların yarıya çekileceği ve mum yakma törenlerinin düzenleneceğini ifade etti.