Arnavutluk'ta Cumhurbaşkanı Meta'nın görevden alınması lehine karar verildi

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta'nın görevden alınmasını öneren Soruşturma Komisyonu'nun nihai raporu mecliste onaylandı. 104 milletvekili lehte oy kullandı. Çoğunluğun sağlanması için 94 profesyonel oya ihtiyaç vardı.

Şimdi karar Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Meta'nın Anayasa'yı ihlal ettiği tespit edilirse görevden alınacak.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı'nın 25 Nisan seçimleri sırasındaki faaliyetlerini araştırmak üzere kurulan meclis komisyonu, Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği tutum ve açıklamaları "ciddi ihlaller" olarak değerlendirdi.

96 sayfalık son raporda, "Cumhurbaşkanı Anayasa'nın 17 maddesini ihlal etti" ve "bu ihlaller komisyon tarafından ciddi ihlaller olarak kabul edildi" denildi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, bugün Parlamentonun Cumhurbaşkanı Ilir Meta'nın görevden alınması için oylama sırasında "Arnavut vatandaşlarının yüzde 90'ından fazlasının iradesini" ifade etmesini istedi.

Rama ayrıca, Ilir Meta'nın ABD ile ilişkilerinde Arnavut halkını utandırdığını, yasal aklın raylarına geri dönmek için kendisine verilen tüm şansları nihayet kaybettiğini de sözlerine ekledi.

Arnavutluk Başbakanı konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Eski dostumuz Ilir'e yazık ama bugünkü Meta, Meclis'in kendisine verdiği yüksek statüye asla sahip olamaz. Meta, Cumhurbaşkanının misyonuna ihanet etti, ABD ile ilişkilerinde Arnavut halkını utandırdı, Arnavutluk'taki uluslararası demokratik toplumun temsilcileriyle ilişkilerinde Arnavutluk'un yüzünü karaladı. Meta sonunda yasal aklın raylarına geri dönmek için kendisine verilen tüm şansları kaybetti. Arnavutluk artık Ilir Meta'yı destekleyemez, bu nedenle bugün bu parlamento vatandaşların yüzde 90'ından fazlasının iradesini yerine getirecek."

Soruşturma Komisyonu Başkanı: Meta şiddeti kışkırttı ve Arnavutluk'un imajını zedeledi

Arnavutluk'ta Cumhurbaşkanının görevden alınmasına ilişkin Soruşturma Komisyonu Başkanı Alket Hyseni, seçimler sırasında Ilir Meta'nın işlediği iddia edilen Anayasa ihlallerini ve tespitlerini içeren raporu okudu.

Hyseni yaptığı konuşmada, Meta'nın tek taraflı eylemleriyle ciddi ihlaller yaptığını, şiddeti teşvik ettiğini ve Arnavutluk'un imajını zedelediğini söyledi.