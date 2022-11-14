Arnavutluk ve Kosova'dan İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin taziye mesajı

Dün İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya dair, Arnavutluk ve Kosova'dan taziye açıklamaları yapıldı.

Arnavutluk Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka, "İstanbul'dan trajik görüntüler geliyor. Gönlümüz ve aklımız ölen ve yaralananların yakınlarıyla birlikte. Bu acılı günde Türkiye ve halkının yanındayız." mesajını paylaştı.

Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj'sa yaptığı açıklamada "Taksim'den yürek burkan görüntüler geliyor! Türkiye, Kosovalıların vizesiz seyahat edebildiği ender ülkelerden biri ve İstanbul kalbimize yakın popüler bir destinasyon olmaya devam ediyor. Yaralılar bir an önce sağlıklarına kavuşsun ve failler bir an önce adalet önüne çıkarılsın!" dedi.

Pazar günü gerçekleşen bombalı saldırı sonucunda 6 kişi yaşamımı yitirmiş, 81 kişiyse yaralanmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, yaralılar arasından 50 kişinin taburcu edildiğini duyurmuştu.