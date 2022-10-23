Arnavutköylüler eylemde: Daha fazla işletme ruhsatı vermeyin

İstanbul'da bugün Arnavutköy Kilise Meydanı'nda Boğaziçi Arnavutköylüler Derneği çağrısı ile bir araya gelen mahalleliler basın açıklaması yaptı.

'Semt bir çöküntü alanı olma yolunda'

Dernek adına basın açıklamasını okuyan Angeliki Yavaş, "İşletme ruhsatı verme yetki ve sorumluluğundaki Beşiktaş Belediyesi ve diğer sorumlu kurumlar benzeri olmayan bu tarihi ve kültürel dokuyu korumamaktadır. Yöneticilerimiz, ne yazık ki, Arnavutköy'ün barlar, kafeler, işyerleriyle dolu bir ticari merkeze dönüşmesini tercih etmiştir. Semtin bundan sonraki evrede bir çöküntü alanı olma tehlikesi vardır" dedi.

'Ticari işletmeler semt sakinlerinin ihtiyacı olan yerleri yutuyor'

Mahalle sakinlerinden Arzu Şener ise konuşmasında, 5 kuşaktır mahallede yaşadıklarını belirterek, kendi çocukluğunda mahallede 3 adet sinema salonu olduğunu, kentsel ve kültürel bütün ihtiyaçlarını mahalleden karşılayabildiklerini söyledi. Bugün ise mahallenin sakinler açısından yaşanılamaz noktaya geldiğini ve işletme ruhsatı sayısı arttıkça mahallelilerin yaşadıkları yeri terk etmeye başladıklarını ifade eden Şener "Biz mahallede daha fazla kafe, bar istemiyoruz. Postane neden kapatılır? Sağlık ocağı neden yok? Biz bunları talep ediyoruz. Tüm ihtiyaçlarımızı Beşiktaş çarşısından karsılamak zorunda kalıyoruz" dedi ve mahalledeki yaşlı nüfus için bunun imkansız olduğunu sözlerine ekledi.

'Beşiktaş Belediyesi'nden yanıt alınamıyor'

Daha önce yazılı başvurularda bulunan mahalleliler herhangi bir yanıt alamayınca "Artık Arnavutköy'de İşyeri Ruhsatı Verilmesin" başlıklı imza kampanyası düzenledi. Toplanan imzaları Beşiktaş Belediyesi'ne ilettiklerini ancak görüşme taleplerine yanıt alamadıklarını aktardılar.

'Kararlıyız! Çağdaş, uygar bir kent yaşamı istiyoruz'

Mahallelinin yoğun ilgi gösterdiği basın açıklaması "Belediye yönetimi, Arnavutköy'ü pazarlanacak bir marka yapma hevesinden vazgeçmelidir. Tarihe, kültüre, insana yatırım yapılmalıdır. Talebimiz çağdaş, uygar bir kent yaşamını sürdürmektir. Bu çağrımızı yönetimler benimsemese bile, bizler Arnavutköy'ü Boğaziçi'nin tarihi ve kültürel mirası ile yaşatmaya kararlıyız" sözleri ile son buldu.