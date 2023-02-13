Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde halkın depreme karşı dayanışması sürüyor.
Halk, mahallede yer alan Semt Pazarı alanında depremzedeler zorlu koşullarda kalmaya devam ediyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL- Kahramanmaraş
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Armutlu Semt Pazarı'nda insanlar zor şartlar altında kalmaya devam ediyor
Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nin Semt Pazarı'nda depremzedeler zor şartlar altında kalmaya devam ediyor.
Haber Merkezi
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde halkın depreme karşı dayanışması sürüyor.
Halk, mahallede yer alan Semt Pazarı alanında depremzedeler zorlu koşullarda kalmaya devam ediyor.