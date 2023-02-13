Armutlu Semt Pazarı'nda insanlar zor şartlar altında kalmaya devam ediyor

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nin Semt Pazarı'nda depremzedeler zor şartlar altında kalmaya devam ediyor.

Haber Merkezi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde halkın depreme karşı dayanışması sürüyor.

Halk, mahallede yer alan Semt Pazarı alanında depremzedeler zorlu koşullarda kalmaya devam ediyor.

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