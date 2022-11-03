Armağan Çağlayan'dan Mustafa Destici'ye yanıt

Armağan Çağlayan ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici arasında asgari ücret tartışması yaşandı.

Destici, iki asgari ücretle ailelerin geçinebileceğini söylemesine tepki gösteren Çağlayan'a yanıt verirken, "Bir eve 2 asgari ücret maaşı giriyorsa rahat geçinebilirler diye bir sözüm olmadı. Canlı yayın ortada çıkarsınlar, göstersinler. Armağan Çağlayan pozisyonundaki, üstelik programına da gittiğim bir kişinin benim söylemediğim sözleri söylemişim gibi gösterip kamuoyunda yayması kendisine yakışmadı. Düzeltmesini bekliyorum" dedi.

Destici'ye yanıt veren Armağan Çağlayan ise bir tweet daha atarak canlı yayından bir video paylaştı ve "Demiş misiniz? Dememiş misiniz Mustafa Bey?" ifadesini kullandı.