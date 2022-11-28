Armağan Çağlayan'dan hastalığının durumuna ilişkin açıklama

Kansere yakalanan Armağan Çağlayan 'Şükür, lenflerim temiz' açıklamasında bulundu. 

Haber Merkezi

Akciğer kanserine yakalanan sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, alınan biyopside hastalığın lenflerine bulaşmadığını açıkladı.

Çağlayan, “Şükür, lenflerim temiz. Çarşamba günü bir operasyon geçireceğim” dedi.