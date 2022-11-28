Akciğer kanserine yakalanan sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, alınan biyopside hastalığın lenflerine bulaşmadığını açıkladı.
Çağlayan, “Şükür, lenflerim temiz. Çarşamba günü bir operasyon geçireceğim” dedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
SOL - ANKARA
Armağan Çağlayan'dan hastalığının durumuna ilişkin açıklama
Kansere yakalanan Armağan Çağlayan 'Şükür, lenflerim temiz' açıklamasında bulundu.
Haber Merkezi
Akciğer kanserine yakalanan sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, alınan biyopside hastalığın lenflerine bulaşmadığını açıkladı.
Çağlayan, “Şükür, lenflerim temiz. Çarşamba günü bir operasyon geçireceğim” dedi.