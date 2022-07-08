Arkadaşlarının ölümü sonrası iş bırakan doktorları hedef aldı: 'Ayıplıyorum'

Merve Kavakçı'nın Cumhurbaşkanı Danışmanı olan kızı Mariam Kavakçı, Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından grev kararı alan sağlık emekçilerini hedef aldı.

"İçki, şiddet ve insan ölümlerinin önde gelen sebeplerinden olmasına rağmen içkilerine laf ettirmeyen doktor arkadaşlar masum hastaları mağdur ederek şiddeti protesto etmeye karar vermişler. Böyle yaparak ne değişecek acaba?" diyen Kavakçı, grev kararı nedeniyle kendisine ulaşan mağdurlar olduğunu öne sürerek, "Ayıplıyorum böyle doktorları, Allah ıslah etsin" ifadesini kullandı.