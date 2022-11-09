Arkadaşını öldürüp ‘intihar süsü’ vermeye çalıştı: ‘Şaka yapıyor, sandım' 

Ankara Çankaya ilçesinde 15 Mart gecesi meydana gelen olayda şarküteri sahibi Gökhan Yılmaz, yanında çalışan Recep Dinç ve arkadaşı Mehmet A. ile buluşup, birlikte alkol almaya başladı.

Yılmaz, tartıştığı Dinç’i tabanca ile ateş ederek öldürdü. Güvenlik kamerası kayıtlarını alıp, olayı intihar gibi göstermeye çalıştığı öne sürülen Yılmaz ile arkadaşı Mehmet A., gözaltına alındı.

Tutuklanan Yılmaz ile adli kontrolle serbest bırakılan Mehmet A. hakkında Ankara 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İlk duruşmada sanıklar Gökhan Yılmaz ve Mehmet A. ile Recep Dinç’in yakınları ve avukatlar hazır bulundu.

‘Şaka yapıyor, sandım'

‘Kasten öldürme’ ve ‘suç delillerini gizleme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık Gökhan Yılmaz, savunmasında, Recep Dinç ile uzun zamandır tanıştıklarını ve aralarında husumet olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

Recep’e silahın nerede olduğunu sormak için dükkanda oturmuştuk. Yanımızda Mehmet de vardı.

Recep eline enjektör tüfeğini aldı bana doğru doğrulttu. Benim de aklıma Recep’in dükkanda olan silah geldi, ben de onu aldım. Tetiğe dokunmadım bile sadece bir ses geldi.

Recep ile Mehmet bana şaka yapıyor, sandım. Ben de şakayı bozmak istemedim. Mehmet’e ‘Korkudan bayılmıştır’ dedim sonra başından yaralandığını gördüm. Bilerek, isteyerek yapmadım; çok pişmanım.

‘112’yi arayıp, silahla intihar var, dedim'

‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan tutuksuz yargılanan Mehmet A. ise silahın bir anda patladığını söyleyerek, “Gökhan ağabey, Recep’in öldüğünü anlayınca bana ‘Mehmet bu intihar’ dedi. Ben de ‘Yapma ağabey, olmaz’ dedim. Gökhan ağabey, dükkanda bulduğu bir bezle silahı temizledi ve temizlediği tabancayı Recep’in yanına koydu. 112’yi arayıp ‘Burada silahlı intihar var’ dedim. Gökhan ağabey, polisler ve sağlık ekipleri gelmeden güvenlik kamerası kayıtlarını almış” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.