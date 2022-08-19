Arjantin'de on binlerce işçi enflasyona karşı mitingde buluştu

Arjantin'de işçi sendikaları Kongre binası önünde düzenledikleri kitlesel mitingle büyük şirketleri protesto ederek maaşlarda artış talep etti. Miting ülkenin en büyük iki sendikası CGT ve CTA tarafından düzenlendi.

Eylemde yapılan konuşmada şirketlerin tahhamül edilemez tavırları yüzünden milyonlarca kişinin açlıkla burun buruna olduğu kaydedildi.

On binlerce kişinin katıldığı mitingde yapılan açıklamada "Ülkemiz bugün bizi boğan sosyal adaletsizliği hafifletmek için sıkı taahhütler talep ediyor. Siyasetçiler bireysel çıkarların yararına küçük seçim oyunlarından vazgeçmelidir. Enflasyon tahammül edilemez seviyelere ulaştı ve artık işçilerin satın alma gücünü yok ediyor" denildi.

Arjantin'de yıllık enflasyon yüzde 71'e ulaşırken 1 ABD Doları 135 Arjantin Pesosuna eşitlendi. 2015'te Cristina Fernandez de Kirchner'in Cumhurbaşkanlığı görevini bıraktığında 1 ABD Doları 8 Arjantin Pesosu ediyordu. 2015-2019 yılları arasında iktidara gelen eski cumhurbaşkanı Mauricio Macri'nin IMF ile imzaladığı anlaşmalar ve neoliberal politikalar ülkeyi hızla katlanan bir enflasyon ve negatif büyüme yoluna sokmuştu.