Arjantin ve Şili Devlet Başkanları Lula'yla görüştü: 'İlişkileri yeniden güçlendirmek istiyoruz'

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernández, Brezilya'nın yeni devlet başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'yla yemin töreni öncesi başkent Brazilya'da Itamaraty Sarayı'nda görüştü.

Görüşme sonrası basın açıklaması yapan Fernández, "Çok iyi bir görüşme yaptık. Brezilya halkı kendisine hak ettiği karşılamayı yaptı. Burada olmaktan ve bu anı yaşamış olmaktan dolayı mutluyum" dedi.

Fernández, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kurumsal olarak da harika bir görüşmeydi, çünkü karşılıklı ilişkileri tüm gücümüzle yeniden başlatma kararı aldık. Son dört yılda bu iş daha da zorlaşmıştı, ancak şu an ikimiz de bunun önemini kavradık."

Lula'nın 23 Ocak'ta Arjantin'e resmi ziyarette bulunacağını aktaran Fernández, Brezilya Devlet Başkanı'nın ertesi gün de Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (Celac) zirvesine katılacağını ifade etti.

Fernández, "Bugün konuştuğumuz her konuda ilerleme kaydedeceğimizi, kararlar vererek halihazırda birbirinden ayrılamaz olan ülkelerimiz arasındaki bağı somut adımlarla kuvvetlendireceğimizi umuyorum. Hiçbir siyasi an bunun önüne geçemez" diye konuştu.

Fernández şu ifadeleri kullandı:

"Bağlarımızı en iyi şekilde güçlendireceğiz. Bölge hakkında da konuştuk. Latin Amerika'yı ortak bir alan olarak birleştirme arzumuzu paylaşıyoruz. Celac da aynı doğrultuda düşünüyor, ancak hak ettiği kurumsallığa sahip değil."

Fernández, bu konuların tümünün Buenos Aires'te de konuşulacağını belirtti.

Lula'nın bölgesel bir lider olduğunu söyleyen Fernández, kendisinin Latin Amerika'ya çok önemli bir yükseliş sağlayacağını kaydetti. Fernández, Lula'nın hükümete gelmesinin Brezilya'nın tüm uluslararası forumlara döneceği anlamına geleceğine işaret etti.

Şili Devlet Başkanı Boric: İlişkilerin eski düzeyine dönmesi için çalışacağız

Şili Devlet Başkanı Gabrial Boric de, Lula'yla Brezilya'da görüştü. Boric, görüşmede karşılıklı ilişkilerin eski düzeyde ilerlemesine dair mutabık kalındığını söyledi.

Basın toplantısı düzenleyen Boric, "Şili ve Brezilya arasındaki ilişkilerin eski durumuna dönmesi için çalışma konusunda anlaşma sağladık" dedi.

Brezilya'ya ziyaretinin yoğun ve verimli geçtiğini ifade eden Boric, "Kardeş ülkemizin adaletle ve halkının itibarı için mücadele eden lideriyle umudunu tazelemesini kutladığımız yurttaş toplantısına tanık olduk" ifadelerini kullandı.

İki ülkenin ortak arzusunun demokrasiyi güçlendirme ve çevreye öncelik verme olduğunu söyleyen Boric, iki ülkenin ortak projelerinden birinin Atlantik ve Pasifik Okyanusu'nu birleştiren ve Şili, Arjantin, Paraguay ve Brezilya'yı birbirine bağlayan "iki okyanus koridoru" oluşturmak olduğunu açıkladı.

Boric ve Lula'nın ayrıca görüşmede, dezenformasyona karşı mücadele, göç konusu, organize suça mücadele ve enerji krizini görüştüğü belirtildi.