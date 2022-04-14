Arjantin Merkez Bankası faizi yüzde 47'ye çıkardı

Arjantin Merkez Bankası yılın dördüncü faiz artışı kararına imza attı. Banka, ülkede 20 yılın zirvesine çıkan enflasyonla mücadele etmek için politika faizini 2,5 puan artışla yüzde 47'ye çıkardı.

Bloomberg'in haberine göre Mart ayında ülkede aylık enflasyon yüzde 6,7 ile 2002'den bu yana en hızlı yükselişi kaydetmişti.

Arjantin'de hükümetin, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile vardığı 44,5 milyar dolarlık borç ödeme anlaşması, Mart ortasında Kongre'de onaylanarak yasalaşmıştı.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, 28 Ocak'ta ülkesinin IMF ile borç ödeme anlaşmasına vardığını açıklamış, 1 Mart'ta da yapılan anlaşma kapsamında ödemelerin 2026'da başlayıp, 2034'te biteceğini duyurmuştu.

Nüfusu 46 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin, eski Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin liderliğinde IMF tarihinin açtığı en yüksek krediyi içeren 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını 2018'de imzalamış ve bu kapsamda fondan 44 milyar dolar kaynak kullanmıştı.