Arjantin kimlik kartlarında kadın erkek sınırlamasını kaldırıyor

Arjantin, eşcinsel evlilikleri onaylaması ve kürtajı yasalaştırmasının ardından bir adım daha attı. Arjantin Devlet Başkanı Alberto Angel Fernandez, kendini belirli bir cinsiyet içerisinde sınıflandırmayan (nonbinary) kişiler için ulusal kimlik belgesinde yeniliğe gideceklerini açıkladı.

Sputnik'in haberine göre Başkent Buenos Aires'deki başkanlık sarayı Casa Rosada'da basın toplantısı düzenleyen Fernandez, kimlik kartı değişikliğiyle kendilerini salt kadın ya da erkek olarak değil, ikisinin arasında ya da ikisinin dışında tanımlayan kişiler için cinsiyet kimliği hakkını garanti etmek istediklerini söyledi.

Aralık 2019'daki başkanlık yemin töreninde gökkuşağı renkli bir mendil kullanan ve törene LGBT üyesi oğluyla katılmış olan Fernandez, "Erkek ve kadının yanısıra saygı gösterilmesi gereken başka kimlikler de var" dedi.

Fernandez'in kendini belirli bir cinsiyet içerisinde sınıflandırmayan kişiler için Arjantin kimlikleri ve pasaportlarında cinsiyet kısmına 'X' terimi yeniliği getirileceğini duyurmasına koşut, devlet başkanı, bakanlar ve LGBT üyeleri başkanlık sarayında X şekli oluşturarak poz verdi.