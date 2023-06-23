Arjantin eyaletinde işçiler ve yerliler, hak gaspını öngören reformu protesto ediyor

Arjantin'in Jujuy eyaletinde halk, eyalet yönetiminin maden yataklarının yoğun olduğu yerlerde yaşayan yerlilerin haklarını kısıtlamasına ve yurttaşların protesto haklarını sınırlandırmasına dönük reform paketine karşı yaklaşık bir haftadır protestolar düzenliyor.

Yeni düzenlemeye karşı eyalette yaşayan yerli çiftçiler ve işçiler, vali Gerardo Morales'in istifa etmesi talebiyle otoyollarda barikat kurdu.

Eyaletin Purmamarca kentinde protestolara katılan binlerce kişiye polis sert bir şekilde müdahale etti.

Eyaletin yönetiminde olan Morales, kendisine 5 yıl hapis cezası verilen eyaletin yerli liderlerinden Milagro Sala'yı hedef almasıyla biliniyor. Morales, aynı zamanda muhafazakar parti Radikal Yurttaş Birliği'nin devlet başkanı adaylarından.

Arjantin Devlet Başkanı'ndan polis saldırısına tepki

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, bir açıklama yaparak, Jujuy eyaletindeki protestolara dönük polis saldırısına tepki gösterdi.

Fernandez, "Yerel hükümetlerin, toplumun meşru taleplerine yanıtı şiddet olamaz. Protesto hakkını reddetmek, anayasal özgürlükleri kısıtlama ve demokratik yaşamı engelleme anlamına gelir" dedi.

Fernandez, ayrıca Morales'in sunduğu reform paketinin incelenmesi için Adalet Bakanlığı'na talimat verdi. Fernandez, Juyjuy parlamentosunun onayladığı paketin ülke anayasası ve uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu vurguladı.

Fernandez, Morales'e "Juyjuy'u baskı ve yağma denemesi için araç olarak kullanma" diye seslendi.

Bununla birlikte, Juyjuy'daki protestolara dönük polis şiddetinin ardından büyük Arjantin kentlerinde sokağa çıkan halk, eyalette eylemlerini sürdürenlere desteğini dile getirdi ve gözaltına alınan eylemcilerin serbest bırakılmasını talep etti.