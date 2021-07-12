Arjantin Devlet Başkanı: Ülkemiz Bolivya'da darbecilere silah gönderdi

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernández, ülkede düzenlenen Bağımsızlık Günü töreni vesilesiyle konuşma yaptı.

Burada Bolivya'da 2 yıl önce gerçekleşen ABD destekli darbeye ilişkin konuşan Fernández, kendisinden önceki yönetimin, darbeye karşı çıkan Bolivya halkının eylemlerini durdurmak amacıyla darbecilere silah gönderdiğini açıkladı.

Fernández, "Bolivya halkından özür dilemek istiyorum, çünkü bir Arjantin hükümeti, askeri darbeye karşı ayaklanan bir halkın protestolarını durdurmak için darbecilere silah gönderdi" dedi.

Bolivya'da darbe dönemi

Bolivya'da Jeanine Áñez, Evo Morales'in seçimleri kazanması üzerine düzenlenen bir darbeyle Kasım 2019'da iktidara geldi. Darbe Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) tarafından desteklenen ve daha sonra asılsız olduğu kanıtlanan seçim hileleri iddialarıyla tetiklendi.

Cunta hükümeti, Morales'in solcu Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) partisinin destekçilerini ve halk hareketini bastırmak için güç kullandı ve düzenli katliamlar uyguladı. Cunta aynı zamanda MAS döneminde yapılan kamulaştırmaları iptal etme, kamu kurumlarını özelleştirme, İsrail'le diplomatik temaslara başlama, yolsuzluk ve pandemi sırasında nüfusun önemli bir kısmını kasıtlı olarak görmezden gelme gibi skandallara imza attı.

Ayrıca, Áñez'in başkanlığındaki cunta yeni bir seçim yapmayı defalarca geciktirdi.

Kitlesel protestoların baskısı altında, sonunda geçen sonbaharda oylamayı yapmayı kabul eden cunta hükümeti seçimleri ezici bir farkla kaybetti. Morales'in ekonomi bakanı olarak görev yapan MAS adayı Luis Arce, oyların yüzde 55,1'ini alarak ikinci tura gerek kalmadan ezici bir farkla kazandı.