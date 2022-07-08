Arıza gerekçesiyle iptal edilen otobüs biletleri yüksek fiyattan satışa sunuldu

Kurban Bayramı öncesinde bazı otobüs firmalarının önceden bilet alan yolcularını arayarak "Otobüsümüz arızalandı. Biletinizi iptal edip paranızı ödeyeceğiz" dediği, daha sonrasında ise iptal edilen biletlerin yüksek fiyattan yeniden satışa sunulduğu ortaya çıktı.

Adana Otogarı’nda birçok yolcunun mağdur olduğu öğrenilirken, mağdur olan yolculardan Yusuf Pekyen Metro Turizm'den Antalya istikametine otobüs bileti aldığını belirterek şöyle konuştu:

“Cenazemiz olduğu için Adana’ya geldim. Dönüş biletini almıştım ama sabah beni aradılar ‘Otobüsümüz arızalandı. Biletinizi iptal edip paranızı ödeyeceğiz’ dediler. Ben de mecburen gelip paramı aldım ve yüksek fiyattan başka bir bilet almak zorunda kaldım. Burada konuştuğumda ise bu firma son günlerde bu bahaneyle birçok bileti iptal edip yolcuları mağdur etmiş." (İHA)