Arınç'tan 'Soros' itirafı: Baş tacımızdı, kendimize bir saygımız olmalı

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, TV5’te katıldığı programda Soros tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Soros bir ara Açık Toplum diye muteberdi. Bunun Türkiye’deki temsilcisi Can Paker’di. Can Paker o zaman vakıfta bulunurdu. Vakfın yaptığı araştırmaları da biz done olarak kullanırdık. Paker, Etyen Mahçupyan ve diğer araştırmacılarla birlikte bana belki 5 defa gelmiştir" diyen Arınç, "O zaman baş tacı ettiğimiz şu anda da bir yerlerde başı olan bir insanın ‘vay Sorosçu’ diyerek bir kısım insanların suçlanması yanlış. Kendimize bir saygımız olmalı. Mesela ben hükümetteyken yaptığımız her şeyi savunurum, bugün de savunurum. Neden çünkü bunu beraber, inanarak yaptık" ifadesini kullandı.