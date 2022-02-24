Arif Kocabıyık saldırıya uğradığını açıkladı: 'Kendisini ülkücü olarak tanıtan şerefsizler'

YouTube'da İlave TV isimli kanalın sahibi Arif Kocabıyık'a röportaj yaptığı esnada saldırı düzenlendi.

Kocabıyık saldırıya uğradığı anları sosyal medya kanalından paylaşırken saldırganlar hakkında darp raporu alarak şikayetçi olacağını söyledi.

Kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kocabıyık, kendilerini “ülkücü” olarak tanıtan bir grup tarafından saldırıya uğradığını belirtti.

Kocabıyık'ın paylaşımı şu şekilde: