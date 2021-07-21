Ariel Henry yeni Haiti Başbakanı olarak göreve başladı

Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 7 Temmuz'da başkent Port-au-Prince'de bulunan özel rezidansında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülke siyasetinde görevler yeniden düzenleniyor.

Ülkede geçici olarak başbakanlık görevini üstlenen Claude Joseph'in istifa etmesinin ardından, yerine Moise'nin öldürülmeden birkaç gün önce başbakan olarak atadığı Ariel Henry göreve geçti.

Henry'nin görevi devralmasının ardından ülkede yeni bir hükümet kuruldu.

Henry, başkent Port-au-Prince'de düzenlenen bir törenle yeni hükümet üyelerinin isimlerini açıkladı. başbakanlıktan istifa eden Claude Joseph, dışişleri bakanlığı görevini üstlendi.

Törende Moise için 1 dakika saygı duruşunda bulunuldu ve suikast lanetlendi.

Henry önerilmişti

Uluslararası diplomatlardan oluşan Core Group, geçtiğimiz cumartesi günü yaptığı açıklamada, Haiti'de "mutabakata dayalı ve kapsayıcı bir hükümet" kurulması çağrısı yapmış ve Henry'nin bunun için göreve gelmesi gerektiğini belirtmişti. Core Group, Almanya, Brezilya, Kanada, İspanya, ABD, Fransa, Avrupa Birliği büyükelçilerinden Birleşmiş Milletler ve Amerika Devletleri Örgütü temsilcilerinden oluşuyor.

Henry, pazartesi günü bir ses kaydı yayınlayarak, kendini başbakan olarak tanıtmış ve gelecek seçimlere kadar mutabakata dayalı geçici hükümet olarak yönetime geleceklerini söylemişti.



