AREA Araştırma seçim anketi sonucunu açıkladı

Anket şirketleri en geç Haziran 2023'te gerçekleşmesi beklenen seçimlerle ilgili yılın son anket çalışmasını gerçekleştirmeye devam ediyor. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasındaki fark çok az.

Haber Merkezi

AREA Araştırma yılın son anket çalışmasını yayınladı. Çalışma, 20-25 Aralık tarihleri arasında 12 ilde 2.004 kişiyle gerçekleştirildi. 

Oyların partilere göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti.

Kararsızlar dağıtılmadan

AKP: Yüzde 28
CHP: Yüzde 22,6
İYİP: Yüzde 12
HDP: Yüzde 8,5
MHP: Yüzde 6
DEVA: 2,6

Kararsızlar dağıtılarak

AKP: Yüzde 32,7
CHP: Yüzde 26,4
İYİP: Yüzde 14
HDP: Yüzde 10
MHP: Yüzde 7
DEVA: 3,1
Zafer Partisi: 2,7
Yeniden Refah: 1,4
Saadet: Yüzde 0,5

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra

Millet İttifakı: 39,7
Cumhur İttifakı: 40,4