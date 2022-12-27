AREA Araştırma seçim anketi sonucunu açıkladı

AREA Araştırma yılın son anket çalışmasını yayınladı. Çalışma, 20-25 Aralık tarihleri arasında 12 ilde 2.004 kişiyle gerçekleştirildi.
Oyların partilere göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti.
Kararsızlar dağıtılmadan
AKP: Yüzde 28
CHP: Yüzde 22,6
İYİP: Yüzde 12
HDP: Yüzde 8,5
MHP: Yüzde 6
DEVA: 2,6
Kararsızlar dağıtılarak
AKP: Yüzde 32,7
CHP: Yüzde 26,4
İYİP: Yüzde 14
HDP: Yüzde 10
MHP: Yüzde 7
DEVA: 3,1
Zafer Partisi: 2,7
Yeniden Refah: 1,4
Saadet: Yüzde 0,5
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra
Millet İttifakı: 39,7
Cumhur İttifakı: 40,4