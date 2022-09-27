Ardahan'da 5,0 büyüklüğünde deprem

Ardahan'ın Göle ilçesinde 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, "Göle ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

AFAD depremin büyüklüğünü 5,0 olarak açıklarken; Kandilli Rasathanesi'nin bildirdiğine göre, 5,3 büyüklüğündeki deprem Ardahan'ın Göle ilçesi Balçeşme mevkiinde meydana geldi.

NTV'ye konuşan Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin, deprem sebebiyle hasar gören evlerin olduğunu ancak yıkılan bir binanın olmadığını açıkladı. Gültekin yaptığı açıklamada, "Şiddetli bir deprem oldu. Şu ana kadar yıkılan bina bilgisi gelmedi. Bazı evlerde hasar var. Ekibimiz mahallede hasar gören bir eve gitti" dedi.