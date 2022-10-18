Arda Turan'ın annesinin beş yıla kadar hapsi istendi

Eski futbolcu Arda Turan'ın ailesinin İstanbul Bayrampaşa'daki evinde kaçak kat olduğu belirlendi. Arda Turan'ın annesi Yüksel Turan hakkında yürütülen soruşturma sonucunda 'İmar kirliliğine neden olmak' suçundan iddianame düzenlendi. 5 yıla kadar hapsi istenen Yüksel Turan İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre; Bayrampaşa Belediye Başkanlığı tarafından yapılan incelemelerde, bodrum, zemin, 1, 2 ve 3'üncü kattan oluşan binanın iskanı olduğu ancak 2020 yılında binaya kaçak bağımsız çatı katı bölümü yapıldığı ortaya çıktı. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı, durumu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Savcılık tarafında yürütülen soruşturma kapsamında belediyenin bina üzerinde yaptığı araştırmalar inceleme altına alındı. İncelemede binanın çatı arası piyesinin ölçülerinin yeni tarihli olarak değiştirilerek kaçak kata dönüştürüldüğü belirlendi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Yüksel Turan hakkında 'İmar Kirliliğine Neden Olmak' suçundan iddianame düzenledi.

5 yıla kadar hapsi isteniyor

5 yıla kadar hapsi istenen Yüksel Turan İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Mahkeme yapılan yargılamada söz konusu kaçak yapılaşmanın yerinde incelenerek keşifte bulunulmasına karar verdi.

Geçtiğimiz günlerde Asliye Ceza Mahkemesi söz konusu kaçak yapılaşmanın incelenmesi için dosyaya bilirkişi atadı. Bina üzerinde yapılan incelemeler sonucunda rapor mahkemeye gönderildi.