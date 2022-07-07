Araplar arasında en popüler lider yine Erdoğan çıktı

Princeton Üniversitesi bünyesinde kurulan Arap Barometresi ağının yaptığı anket çalışmasında Araplar arasında en popüler lider bir önceki ankete göre oranın azalmasına rağmen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Ekim 2021 ve Temmuz 2022 arasında 9 ülke ve Filistin'den 23 bin kişinin katıldığı ankette Arap dünyasının demokrasiden ekonomiye, kadın haklarından uluslararası ilişkiler ve göç hareketlerine kadar geniş bir yelpazede görüşleri incelendi.

Erdoğan'ın popülerliği azalıyor

Erdoğan'ın kendisinden sonraki en popüler liderlerle arasında büyük oy farkı bulunuyor. Örneğin Filistinlilerin yüzde 61'i Erdoğan'ın politikalarının iyi ya da çok iyi olduğunu düşünüyor. Ona en yakın lider olan Putin'in politikalarının iyi ya da çok iyi olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 19.

Moritanya için Erdoğan'ın politikalarının iyi ya da çok iyi olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 77, onu izleyen Muhammed Bin Salman'ın oranı ise yüzde 54.

Ancak anket Erdoğan'ın popülerliğinin bir önceki çalışmaya göre azaldığını gösteriyor. Politikaları 2018'e göre Sudanlılar arasında 23 puan, Ürdünlüler arasında 16 puan, Filistinliler arasında 12 puan ve Tunuslular arasında 11 puan kaybetti. Ancak Fas'ta popülaritesi 11 puan ve Irak'ta 10 puan arttı.

Ankete göre Arap ülkeleri ve İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik adımlar çoğunlukla olumlu karşılanmıyor. Özellikle kendilerini uluslararası arenadan soyutlanmış hissettiğini söyleye Filistinliler dünya liderlerinin politikalarından memnun olmadıklarını söylüyorlar. Filistinliler sadece Erdoğan'ın politikalarını beğendiklerini söylüyorlar.