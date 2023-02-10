Arama kurtarma çalışmasını takip eden muhabire polis tekmesi: 'Bacağım kısmen yaralandı'

Malatya Battalgazi'de arama kurtarma çalışmalarını takip eden Halk TV muhabiri Ferit Demir, arama kurtarma çalışması sırasında bir polis memurunun kendisine tekme attığını aktararak, "TEM yeleği giymiş polis arkamdan bana tekme attı. Ben yere düştüm, pantolonum yırtıldı, bacağım kısmen yaralandı" dedi.

İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'de yayımlanan programına bağlanarak deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin gelişmeleri aktaran Demir, arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşadıkları anlattı.

Dün gece gerçekleştirilen bir arama kurtarma çalışması sırasında Halk TV ekibinin çekim yapmasının engellendiğini belirten Demir, yaşananlara ilişkin şöyle konuştu:

"Dün bir olay yaşadım. 26 yaşındaki bir kardeşimizin kurtarma anı vardı. Biz de çekiyorduk. Bütün kameralar AFAD TIR'ının üzerine çıkarıldı. Bize izin vermediler. 'Kontenjan doldu' dediler. 'Tamam ben halkın içinde çekerim' dedim. Çektim de.

Üzerinde Ankara TEM yeleği bir polis memuru geldi. 'Çekemezsin' dedi, yasak. Dedim ki 'Bak AFAD TIR'ının üzerinde beş altı kamera canlı çekiyor.' Böyle deyince geri gitti. Sonra başka polisler geldi. Kimliğimi istediler. Ben de 'Gazeteciyim' dedim. Geri gittiler tekrar.

Sonra enkazın başındaki kameraman arkadaşımı zorla geri getirdim. Enkazın başında kadın kardeşimizi kurtarmaya çalışan özel harekat polisi bana laf söyledi. 'Niye çekiyorsun sen' diye bağırdı. Sonra ben giderken TEM yeleği giymiş polis arkamdan bana tekme attı. Ben yere düştüm, pantolonum yırtıldı, bacağım kısmen yaralandı."