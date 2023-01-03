Türkiye’de gazeteciler 2022 yılının son ayında da mesleklerini yaparken hapis, dava, soruşturma, gözaltı, şiddet ve tehdit gibi özgürlüklerini kısıtlayıcı birçok müdahale ile karşılaştı.

CHP’nin gazeteci kökenli Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in aylık açıkladığı basın özgürlüğü raporuna göre, Aralık ayında 50’nin üzerinde gazeteci hakim karşısına çıktı, 6 gazeteci gözaltına alındı, televizyonlara yayın yasakları getirildi, gazetelere ağır tazminat davaları açıldı.

Erişim yasakları Aralık’ta da devam ederken, ‘30 bin yazılımcı Türkiye’den gitti’ haberine Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi talebiyle ‘kişilik haklarının ihlali’ gerekçesiyle yasak getirilmesi dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın savcı ve hakimlerinin AKP’lilerle bağlantılarına ilişkin tüm haberlere de erişim yasağı getirildi.

Çakırözer, “Aralık ayı maalesef ilk 11 aydan farksızdı. Gazetecilere yönelik giderek artan baskılar, tehditler, cezalar yılın son ayına da damgasını vurdu. 2023 gazetecilerin mesleklerini özgürce yapabildikleri, haberi sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanmadıkları, hapse atılmadıkları bir yıl olsun! 2023 basın özgürlüğü yılı olsun” dedi.

Utku Çakırözer’in paylaştığı Aralık ayı Basın Özgürlüğü Raporu’nda ihlaller şöyle sıralandı: