Araçta uyuşturucu dolu çanta çıktı, 'bizim değil' dediler

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğundan şüphelendiği bir otomobili takibe alarak Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurup aradı.

Aracın bagajındaki valizi inceleyen ekipler, 7 kilo 716 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Bunun üzerine avukat olduğu öğrenilen sürücü Cem U. (39) ve yanındaki Yılmaz K. (40) gözaltına alındı.

İfadelerinde valizin kendilerine ait olmadığını iddia eden 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.