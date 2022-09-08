Araçlara zam geliyor: '40-45 bin lira zam bekliyoruz'

15 Eylül itibarıyla ikinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi başlayacak.

Araç alıcılarına önemli uyarılarda bulunan sektör temsilcileri, en düşük sıfır bir otomobilin 400-450 bin lira bandında seyrettiğini belirtiyor.

Ticaret Bakanlığı, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek ve bu şart sağlanmadan doğrudan veya dolaylı olarak 1 Temmuz 2023 tarihine kadar pazarlama ve satış yapılamayacağını açıklamıştı.

Milliyet'in haberine göre; İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, araç alacaklara önemli uyarılarda bulunarak, "6 ay 6 bin kilometre sınırına takılan araçlar otomobil satıcılarında çok fazla bulunmamaktadır. Bu bireysel satıcılar ve kayıt dışı diye tabir ettiğimiz kişilerin elinde bulunmaktadır. Burada olan araçlar da bizim gibi yetkili satıcılarda kalırsa bunun finans maliyeti ve bekleme süresi bize bir yük getirecektir. Bunun ne kadarlık bir yük getireceğini tam anlamıyla söylemek mümkün değildir." diye konuştu.

Araç maliyetleri artıyor

Fiyatların düştüğü çok az model olduğuna işaret eden Ertemel, "Biz bunun bir aya kadar ortadan kalkacağını ve tekrar fiyatların normal seviyeye geleceğini ve talebin tekrar yukarı çıkacağını bekliyoruz. Burada tüketiciye tavsiyemiz bunun bir fırsata çevirip şu anda araçları almalarını özellikle söylüyoruz. Çünkü artan enerji maliyetleri burada sıfır araçların üretiminde çok ciddi bir bedel teşkil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Araç maliyetlerinin yükseldiğine vurgu yapan İMAS Başkanı, "Sadece dün araçların cam fiyatlarına yüzde 23 oranında artış yapıldı. Bu artışın sebebi enerji maliyetlerinin yükselmesidir. Bu tarz araçların üretiminde kullanılan malzemelere zam geldiğinde haliyle araç fiyatları da artacaktır. Bu tabi ki hangi oranda olur bizim beklentimiz yüzde 8-10'lara varan bir artıştır. Çok yakında sıfır araçlara bu oranda zam geleceğini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

'40-45 bin lira zam bekliyoruz'

Hayrettin Ertemel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an en düşük sıfır araç fiyatı 400-450 bin lira bandında seyrediyor. Gelecek zamlarla birlikte 40-45 bin lira arasında bir zam geleceğini bekliyoruz. İkinci el otomobil fiyatları da sıfıra bağlı olarak yükseldiği için bu durumda ikinci el fiyatları da yeniden 1 aya kadar bir artış gösterebilir. Onun için bu durumu tüketicinin alım fırsatına çevirmesinde fayda vardır.

4-5 yaşındaki araçlar şu anda piyasada daha fazla rağbet görmektedir. Sıfıra erişim konusunda kredilerde yaşanan sıkıntı devam etmektedir. Bu da yüksek model ve yüksek bedelli araçların satın rakamlarını bir nebze de olsa düşürmektedir.”