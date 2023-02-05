Araçlar yolda kaldı, Denizli-Antalya karayolu tek yönlü trafiğe kapatıldı

Denizli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Denizli-Antalya karayolu tek yönlü trafiğe kapatıldı.

Kent merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Denizli-Antalya karayolunda ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Polis ekipleri de uygulama noktalarında araçlarda zincir ve kar lastiği olup olmadığını kontrol ediyor.

Zaman zaman bazı yollarda hasarlı kazalar meydana geldi.

Kar yağışı nedeniyle motosiklet ve skuterlerin trafiğe çıkışına izin verilmiyor.

Bazı araçlar yolda kaldı

Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'ndeki 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da kurulu merkeze sabah saatlerinde gidenler kar yağışının etkisini göstermesiyle dönüşe geçti.

Dönüş yolunda bazı araçlar yolda kaldı. Araçlardakilerin yardım çağrısı üzerine bölgeye jandarma ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yolu açık tutmak üzere başlattığı çalışma sürüyor.

Denizli-Antalya karayolu tek yönlü ulaşıma kapatıldı

Etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çeken araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Yolda kalan araçların kurtarılması çalışması yapılması nedeniyle karayolu Antalya'dan Denizli istikameti Cankurtaran mevkisine doğru ulaşıma kapatıldı.

Polis ekipleri Kelleci Kardeşler mevkisinde tır ve çekici araçlarının geçişlerine izin vermiyor.

Ekipler yolu açmak için çalışmasını sürdürüyor. (AA)