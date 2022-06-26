Araçlar bebek arabası ve yayalara çarptı: Bir bebek yaşamını yitirdi

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Cinkaya Bulvarı'nda Hüseyin K. (59) hakimiyetindeki otomobille Ender B. (47) hakimiyetindeki minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar kaldırımda bulunan Ömer F.B. (46), hamile olan Kumral Ö. (34) ile bebek arabasında bulunan 10 aylık Amine Azra Bakan’a çarptı. İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık görevlileri durumu ağır olan bebeği ve hamile kadın ve yayayı hastaneye kaldırdı. Otomobilde bulunan Z.Ö. (13) ve Y. G. (7) tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, araçlardaki H.Ö. (36), G.G. (33) ve O.G. (33) ise ayakta tedavi edildi.

Yaşanan olayın ardından sürücüler gözaltına alınırken, minibüsün şoförü Ender B.’nin ise 1,57 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Hastaneye kaldırılan Amine Azra bebeğin doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken, hastaneye kaldırılan çocukların ise taburcu edildiği belirtildi. Hamile Kumral Ö. ve yaya Ömer F.B.’nin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)