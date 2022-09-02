Aracının çarptığı yaya yaşamını yitirmişti: İYİP'li Erdem'den açıklama

İYİP Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in Murat A. idaresindeki 34 UN 1817 plakalı cipi, dün Eskişehir-Bursa kara yolunun 4. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan 51 yaşındaki Yüksel Tekin'e çarpmış, ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Bahadır Erdem bugün konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Erdem, açıklamasında "Aracı kullanmakta olan 18 yıllık yol arkadaşım Murat'ın gayretine ve tüm çabasına rağmen kaza yapmaktan kurtulamadık. Kaza olur olmaz şoför arkadaşım hemen sağlık ekiplerine haber verdi ve müdahale edildi ancak maalesef hanımefendi hayatını kaybetti" ifadesine yer verdi.

'Hayatını kaybeden hanımefendi birinci dereceden kusurlu bulundu'

Kazada hayatını kaybeden Tekin'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyen Erdem, şunları kaydetti:

"Çok ama çok üzgünüz. Hem hukuken hem de manevi olarak süreçte gereken ne ise yapılmaktadır. Son olarak şunu belirtmek isterim ki hem trafik kurallarına hem de olay yeri inceleme raporuna göre hayatını kaybeden hanımefendi birinci dereceden kusurlu bulunmuş olsa da bu durum hiçbir şekilde yaşadığımız acıyı hafifletmemektedir. Buna rağmen bazı haber sitelerinin yaşanan kazayı gerçekle bağdaşmayan şekilde yansıtması üzüntümüzü daha da artırmaktadır. Bu haberleri yapanları kınıyor ve kendilerini Allah'a havale ediyorum."