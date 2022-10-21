Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 60 zam yolda

Sürekli olarak artan akaryakıt fiyatları, araç sahiplerini kara kara düşündürürken bir kötü haber de Motorlu Taşıtla Vergisi'nden (MTV) geldi. 2023 bütçesindeki rakamlara göre MTV'ye yüzde 60 zam yolda.

MTV'ye yüzde 60 zam yolda

2023 bütçesindeki rakamlara göre Motorlu Taşıtla Vergisi'nin (MTV) yüzde 60 artacağı öngörüldü. 2022 bütçesinde hedeflenen MTV geliri 24 milyar TL'ydi. 2023'te ise beklenen gelir 38 milyar 787 milyon TL. Bu rakamlara göre MTV geliri yüzde 64 artırılmak isteniyor, bu da MTV'nin en az yüzde 60 artacağı anlamına geliyor.

Fox TV'nin haberine göre MTV de diğer vergiler gibi yeniden değerleme oranına göre hesaplanıyor. Ocak ayında yeniden değerleme oranının yüzde 120'nin üzerinde olacağı kesin ama AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın indirim yetkisi var. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkisini kullansa bile bütçedeki rakamın yüzde 60'lık zam oranını işaret ettiğini belirtti.

'Lüks olmaktan çıktı, yük olmaya başladı'

Bir vatandaş, "Artık arabamı satmayı düşünüyorum. Benzin fiyatları ve MTV, her şey yük olarak geliyor. Lüks olmaktan çıktı, yük olmaya başladı" dedi.

'Maaşlar aynı oranda artmıyor'

Vatandaşlar, MTV'de yaşanacak yüzde 60 artışın büyük bir sorun olabileceğini belirterek maaşların aynı oranda artmadığını ifade etti.